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Киев ожидает скорого согласования новой даты визита госсекретаря США на Украину

Ранее Госдепартамент сообщил об отмене поездки Майкла Помпео на Украину из-за ситуации в Ираке

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Украина в ближайшее время ожидает согласования новой даты визита госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом в четверг сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы подтверждаем нашу готовность принять госсекретаря Помпео на Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новую дату визита", - написал он на странице в Twitter.

Госдепартамент в среду сообщил об отмене поездки Помпео на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста. Глава внешнеполитического ведомства США должен был посетить упомянутые страны в период с 3 по 7 января.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят "террористы и союзники Ирана".

Теги
УкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)Пристайко, Вадим Владимирович
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