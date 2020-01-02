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Кабмин Курца в Австрии настроен на смягчение санкций против РФ в рамках минских соглашений

Также правительство будет выступать во внешней политике за развитие австрийско-российского форума общественности "Сочинский диалог"
Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц
© Наталия Федосенко/ТАСС

ВЕНА, 2 января. /ТАСС/. Будущее коалиционное правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем будет выступать за постепенное смягчение санкций в отношении России при реализации минских соглашений по Украине. Об этом говорится в рабочей программе "Ответственность за Австрию" будущего правительства страны в составе Австрийской народной партии и партии "Зеленые" на 2020-2024 годы, которая была предоставлена в распоряжение корреспондента ТАСС.

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Как отмечается в документе, "Австрия соблюдает санкции ЕС в отношении России в соответствии с европейским консенсусом". "При прогрессе в реализации минских соглашений необходимо обдумать постепенную отмену санкций [в отношении России]", - сказано в рабочей программе.

Также правительство будет выступать во внешней политике за развитие австрийско-российского форума общественности "Сочинский диалог". Как отмечается в документе, среди основных направлений в работе нового кабмина во внешней политике станет "продолжение австрийско-российского форума общественности для укрепления двусторонних отношений и общественного диалога между Австрией и Россией ("Сочинский диалог")".

Курц вернется на пост канцлера Австрии в результате формирования нового правительства и приведения его к присяге президентом Александером Ван дер Белленом, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта. Съезд "Зеленых" должен 3-4 января одобрить участие партии в правительственной коалиции с АНП. Как ожидается, первый в истории Австрии кабинет министров АНП с участием партии "Зеленые" планируется привести к присяге 7 января 2020 года.

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен в июне 2018 года договорились в Вене содействовать реализации планов по созданию форума "Сочинский диалог" для прямых контактов и общения между представителями гражданских обществ двух стран. 15 мая 2019 года в Сочи состоялось учредительное заседание форума, участники координационного комитета которого встретились с президентами России и Австрии. С российской стороны сопредседателем форума назначен помощник президента Андрей Фурсенко, с австрийской - Кристоф Ляйтль.

Следующий форум "Сочинский диалог" пройдет в Зальцбурге в 2020 году и будет приурочен к 100-летию Зальцбургского музыкального фестиваля.

Теги
АвстрияРоссияКурц, Себастьян
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