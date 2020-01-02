{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Пентагона уверен в готовности США сдержать "плохое поведение" КНДР

Марк Эспер сообщил, что Вашингтон поддерживает тесный контакт с партнерами в Республике Корея

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США и их союзников готовы предпринять меры сдерживания КНДР в случае, если Пхеньян решит начать боевые действия. Уверенность в этом выразил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в четверг.

"Мы считаем, что наилучшим подходом к Северной Корее будет заключение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Мы следуем этим путем и будем придерживаться его и дальше", - отметил министр обороны США, высказавшись за возобновление переговоров с КНДР по этому вопросу. "С военной точки зрения более важно, а я бы сказал, не менее важно позволить дипломатам обеих стран добиться заключения такого соглашения", - подчеркнул он.

При этом, отметил Эспер, США призывает лидера КНДР Ким Чен Ына к сдержанности. "Одновременно мы поддерживаем тесный контакт со своими партнерами в Южной Корее в целях обеспечения готовности наших сил на Корейском полуострове", - добавил министр обороны США. "С нами - силы Южной Кореи и более широкого числа партнеров и союзников. Я уверен в способности наших сил сдерживать плохое поведение Северной Кореи, если она сочтет необходимым сражаться с нами", - добавил он.

1 января председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, выступая на четвертый день пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи, заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнЭспер, Марк
Реклама на ТАСС
Истребитель ВВС Чехии не смог вылететь с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе из-за поломки
Поломку выявили в процессе дозаправки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС