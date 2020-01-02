Глава Пентагона уверен в готовности США сдержать "плохое поведение" КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США и их союзников готовы предпринять меры сдерживания КНДР в случае, если Пхеньян решит начать боевые действия. Уверенность в этом выразил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в четверг.

"Мы считаем, что наилучшим подходом к Северной Корее будет заключение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Мы следуем этим путем и будем придерживаться его и дальше", - отметил министр обороны США, высказавшись за возобновление переговоров с КНДР по этому вопросу. "С военной точки зрения более важно, а я бы сказал, не менее важно позволить дипломатам обеих стран добиться заключения такого соглашения", - подчеркнул он.

При этом, отметил Эспер, США призывает лидера КНДР Ким Чен Ына к сдержанности. "Одновременно мы поддерживаем тесный контакт со своими партнерами в Южной Корее в целях обеспечения готовности наших сил на Корейском полуострове", - добавил министр обороны США. "С нами - силы Южной Кореи и более широкого числа партнеров и союзников. Я уверен в способности наших сил сдерживать плохое поведение Северной Кореи, если она сочтет необходимым сражаться с нами", - добавил он.

1 января председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, выступая на четвертый день пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи, заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.