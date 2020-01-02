Истребитель ВВС Чехии не смог вылететь с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе из-за поломки

ПРАГА. 2 января. /ТАСС/. Один из пяти сверхзвуковых истребителей Gripen ВВС Чехии, которые с сентября 2019 года задействованы в операции НАТО по обеспечению охраны воздушного пространства прибалтийских стран, в четверг не смог вылететь с авиабазы в городе Шяуляй. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Gripen возвращались в Чехию после завершения своей миссии в Прибалтике. Они стартовали с эстонской авиабазы Эмари и первую посадку для пополнения баков горючим совершили в Шауляе. Поломка одного из них была выявлена в процессе дозаправки. В чем конкретно она заключается, не сообщается. Не известно и в какие сроки она будет устранена.

Охрану воздушного пространства прибалтийских стран с момента их вступления в НАТО в 2004 году осуществляют в порядке ротации ВВС другие государства - члены блока. Истребители базируются на авиабазе Эмари в Эстонии.