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Назначенный премьер Туниса огласил состав нового правительства

В кабмин войдут 27 министров и 15 государственных секретарей

ТУНИС, 2 января. /ТАСС/. Назначенный премьер-министр Туниса Хабиб Жемли огласил на пресс-конференции в четверг состав сформированного им правительства. Прямую трансляцию мероприятия вело национальное телевидение.

В состав нового кабинета министров Тунисской Республики, с которым Жемли ознакомил накануне президента Каиса Саида, войдут 27 министров и 15 государственных секретарей. Большинство кандидатов на министерские портфели ранее не участвовали в правительственной деятельности и для широкой публике остаются малоизвестными. Из членов прежнего правительства лишь главе министерства туризма и ремесла Рони Трабелси удалось сохранить свой пост и войти в состав нового кабмина.

Президент Каис Саид направил официальное обращение председателю Ассамблеи народных представителей (однопалатный парламент) Рашиду Ганнуши с просьбой в сжатые сроки назначить дату пленарного заседания законодательного органа для проведения процедуры утверждения правительства.

Жемли по поручению главы государства приступил к формированию кабмина 15 ноября прошлого года. Из-за возникших трудностей он был вынужден обратиться к президенту 12 декабря с просьбой продлить срок работы над составом правительства еще на один месяц. Согласно конституции страны окончательный состав правительства во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей.

Теги
Тунис
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