Лидер турок-киприотов заявил, что газопровод EastMed не принесет выгоды

НИКОСИЯ, 2 января. /ТАСС/. Восточносредиземноморский газопровод (EastMed pipeline) не принесет финансовой выгоды и не поможет решить кипрскую проблему. С таким утверждением выступил в четверг лидер-турок-киприотов Мустафа Акынджи.

По его словам, этот трубопровод, который должен поставлять энергоносители с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, чтобы в конце концов довести газ до Италии, является тем маршрутом, который намного длиннее и значительно дороже альтернативных вариантов.

Реализация этого проекта, считает лидер турецкой общины Кипра, "не поможет решить кипрскую проблему, точно так же, как и вступление Южного Кипра (так Акынджи назвал территорию проживания греческой общины острова - прим. ТАСС) в Евросоюз". Он считает, что решение подписать соглашение о строительстве EastMed противоречит географическим реалиям и не имеет смысла с финансовой стороны и, скорее, обусловлено политическими соображениями.

Акынджи также добавил, что ни турки-киприоты, ни Турция не могут быть исключены из процесса формирования энергетического баланса в Восточном Средиземноморье. По его словам, именно совместная эксплуатация энергетических ресурсов в этом регионе поможет в конце концов урегулировать кипрскую проблему. Решение же последней, как подчеркнул лидер-турок-киприотов, "стало необходимостью не только для Кипра, но также и для [восточносредиземноморского] региона".

Ранее в четверг Греция, Израиль и Кипр заключили в Афинах межгосударственное соглашение по сооружению EastMed. Подписи под документом поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьер-министров Греции и Израиля Кириакоса Мицотакиса и Биньямина Нетаньяху, а также президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.

Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2000 км займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно.