СМИ: сирийские войска отбили контратаки террористов на юге Идлиба

ТАСС, 3 января. Военнослужащие сирийской армии дали в четверг отпор бандформированиям, пытавшимся вернуть под контроль утраченные ими позиции на юго-востоке провинции Идлиб. Как сообщило агентство SANA, при отражении контратак правительственные силы нанесли ощутимые потери противнику и уничтожили три заминированные машины.

По его информации, военные действия возобновились на подступах к городу Маарет-Нааман, где находится форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников. Боевики воспользовались плохими погодными условиями и предприняли там вооруженную вылазку в районе населенных пунктов Эт-Тах и Джирджаназ.

Кроме того, сведения о нападении поступили с линии фронта Абу-Духур - Саракиб, где войскам также удалось отбить контратаку и отбросить боевиков от своих позиций.

Наступательная операция сирийской армии началась в Идлибе 19 декабря прошлого года и привела к освобождению 46 населенных пунктов, которые находились в руках террористов. Войска продвигаются сейчас по шоссе Абу-Мекка - Маарет-Нааман и находятся в 10 км от форпоста боевиков. В их тылу остался один из наблюдательных постов турецких военных в поселке Сарман.

Командование ВС республики предлагало бандформированиям сдать без боя Маарет-Нааман, чтобы не подвергать опасности мирное население. Однако попытка достичь соглашения о локальном примирении не удалась.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.