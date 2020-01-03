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СМИ: в Пентагоне ждут результата теста ДНК для подтверждения смерти лидера "Аль-Кудс"

Речь идет о Касеме Сулеймани
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Министерство обороны США ожидает проведения анализа ДНК, чтобы подтвердить факт смерти в результате ракетных ударов в пятницу в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом в пятницу сообщил журнал Newsweek со ссылкой на со ссылкой на должностное лицо Министерства обороны США высокого ранга.

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"Представитель Пентагона высокого ранга подтвердил, что аль-Мухандис был действительно убит вместе с командующим [силами спецназначения КСИР] Касемом Сулеймани", - пишет Newsweek, уточняя, что в Минобороны США ожидают, что анализ ДНК "с высокой степенью вероятности" подтвердит смерть указанных лиц.

Журнал напоминает, что удары по целям в районе аэропорта Багдада последовали через считанные дни после начала акций протеста перед посольством США в столице Ирака. Глава Пентагона Марк Эспер в четверг заявил, что Соединенные Штаты жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил. Эспер комментировал заявление президента США Дональда Трампа, который 31 декабря в Twitter предупредил, что Иран заплатит "очень большую цену", если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке.

По информации телеканала Al Arabiya, двое высокопоставленных военных находились в колонне автомобилей, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Ранее представитель "Аль-Хашд аш-Шааби" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, прибывшими в багдадский аэропорт".

Об акции протеста

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят "террористы и союзники Ирана".

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства. Эспер 31 декабря заявил, что Вашингтон в ближайшее время отправит в регион около 750 военнослужащих. 1 января американские военные применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые, как сообщает телеканал Al Arabiya, пытались поджечь крышу здания посольства.

Вечером 1 января акция протеста завершилась, все демонстранты покинули район диппредставительства США в Багдаде.

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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