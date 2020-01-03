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Пентагон подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" Сулеймани в результате ракетного удара США

В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Пентагон подтвердил, что ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы американского военного ведомства.

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"По распоряжению президента силы США предприняли решительное действие оборонительного характера, чтобы защитить личный состав США за рубежом, убив Касема Сулеймани - главу сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, внесенных США в список иностранных террористических организаций", - подчеркивается в документе.

"Генерал Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона", - утверждает Пентагон. "Сулеймани также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе", - заявили в пресс-службе.

Теги
СШАИранИракТрамп, Дональд
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