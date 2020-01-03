СМИ: КСИР подтвердил убийство лидера "Аль-Кудс" в Багдаде

ТАСС, 3 января. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщил телеканал PressTV.

По его информации, ракетный удар по колонне автомобилей, в одном из которых находился Касем, был нанесен ВС США. Ранее представитель иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, прибывшими в багдадский аэропорт". Аэропорт временно прекратил свою работу из угрозы безопасности полетов.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего - генерала Касема Сулеймани. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.