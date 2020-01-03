{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: КСИР подтвердил убийство лидера "Аль-Кудс" в Багдаде

Речь идет о генерале генерал Касеме Сулеймани

ТАСС, 3 января. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщил телеканал PressTV.

По его информации, ракетный удар по колонне автомобилей, в одном из которых находился Касем, был нанесен ВС США. Ранее представитель иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, прибывшими в багдадский аэропорт". Аэропорт временно прекратил свою работу из угрозы безопасности полетов.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего - генерала Касема Сулеймани. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.

Теги
СШАИранИракТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
СМИ: КНДР предупредила о мгновенном и мощном ответном ударе в случае угрозы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС