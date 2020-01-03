Fox: лидера "Аль-Кудс" опознали по кольцу

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Вывод о смерти командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани был сделан после изучения кольца на теле одной из жертв ракетных ударов, нанесенных в пятницу в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По данным источника, Сулеймани опознали по кольцу, который он носил. Телеканал не поясняет, чем это кольцо было примечательно.

Министерство обороны США в официальном заявлении информировало, что ракетный удар, приведший к смерти Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По словам Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.