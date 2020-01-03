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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф EPA-EFE/STRINGER
Описание
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 3 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма со стороны США" убийство командующего отрядами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

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"Акт международного терроризма со стороны США, направленный [на убийство] и убивший генерала Сулеймани - наиболее эффективной силы, боровшейся с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и другими, - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - написал Зариф. Он также подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Теги
СШАИранИракЗариф, Мохаммад ДжавадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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