Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США

ТАСС, 3 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма со стороны США" убийство командующего отрядами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter .

"Акт международного терроризма со стороны США, направленный [на убийство] и убивший генерала Сулеймани - наиболее эффективной силы, боровшейся с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и другими, - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - написал Зариф. Он также подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.