NYT: лидера "Аль-Кудс" устранили с помощью американских БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани был уничтожен ракетами, запущенными с американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник из числа должностных лиц Соединенных Штатов.

По данным источника, операция в международном аэропорту Багдада была спланирована и осуществлена Объединенным командовании специальных операций (USSOCOM) США. Были задействованы беспилотники, экипажи которых выпустили ракеты по колонне автомобилей, в одном из которых находился Сулеймани. Помимо него, были убиты четыре человека, включая заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Они прибыли в иракскую столицу на самолете из Сирии, ракеты поразили цели во время отъезда машин с территории аэропорта Багдада, уточняет газета.

По данным источников издания, данный ракетный удар был вторым по счету. Первый состоялся в тот же день, но несколькими часами ранее. Было выпущено три ракеты, не приведших к ранению или гибели людей.