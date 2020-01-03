Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении США удара по Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк).

"Этот удар был осуществлен без уведомления и без обсуждения с Конгрессом. Проведение настолько серьезных действий без привлечения Конгресса вызывает серьезные вопросы с юридической точки зрения и является ударом по полномочиям Конгресса, как равноценной ветви власти", - заявил он.