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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении США удара по Сулеймани

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел сообщил, что подобные действия без привлечения Конгресса является ударом по его полномочиям

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк).

"Этот удар был осуществлен без уведомления и без обсуждения с Конгрессом. Проведение настолько серьезных действий без привлечения Конгресса вызывает серьезные вопросы с юридической точки зрения и является ударом по полномочиям Конгресса, как равноценной ветви власти", - заявил он.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Al Jazeera: МИД Ирана вызвал посла Швейцарии после убийства генерала Сулеймани
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