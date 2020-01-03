Аятолла Хаменеи объявил в Иране трехдневный траур после смерти генерала Сулеймани

ТАСС, 3 января. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом проинформировал в пятницу иранский телеканал Press TV.

"Иранский лидер [Али Хаменеи] осудил убийство генерала Сулеймани и объявил трехдневный общенациональный траур. Более того, он пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством Сулеймани", - говорится в сообщении, размещенном на странице телеканала в Twitter.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также уведомила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.