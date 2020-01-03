Байден считает, что Трамп закладывает динамит в пороховую бочку, устранив Сулеймани

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа, проведя операцию по уничтожению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, провоцирует Тегеран на ответные действия и тем самым закладывает динамит в пороховую бочку. Такое мнение выразил в пятницу в своем Twitter бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года.

Повод для критики Трампа

Байден утверждал, что "ни один американец не станет оплакивать смерть Касема Сулеймани", "поддерживавшего террор и сеявшего хаос". "Однако все это не отрицает совершения шага, чреватого серьезной эскалацией в уже опасном регионе. В заявлении администрации [Трампа] говорится, что она ставит перед собой цель упредить атаки со стороны Ирана в будущем, однако данная акция практически определенно возымеет обратный результат. Президент Трамп сунул динамитный патрон в бочку с порохом и должен объяснить американскому народу стратегию и план, призванные уберечь наших военнослужащих и сотрудников посольства, наших людей и наши интересы <...>", - отметил демократ.

Байден выразил уверенность в том, что "Иран точно даст ответ" на уничтожение Сулеймани. "Мы можем оказаться на грани крупнейшего конфликта на Ближнем Востоке", - предостерег бывший вице-президент США.

Солидарность с такой оценкой выразила другой участник предвыборной гонки в США - сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. "<...> Нынешний безрассудный шаг обостряет ситуацию вокруг Ирана и повышает вероятность гибели еще большего числа людей и [возникновения] нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть недопущение еще одной дорогостоящей войны", - написала Уоррен в своем Twitter.

Член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Кристофер Мерфи (демократ от штата Коннектикут) критически расценил решение администрации республиканца Трампа не уведомлять американских законодателей заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит Сулеймани. "Вопрос заключается теперь в том, расправилась ли Америка со вторым самым могущественным человеком в Иране без санкции Конгресса, зная, что развязывает тем самым масштабную войну в регионе", - задал риторический вопрос в своем Twitter сенатор.

Республиканцы поддержали президента

Член Палаты представителей Конгресса США Ли Зелдин (республиканец, от штата Нью-Йорк), служивший ранее в Ираке, назвал устранение Сулеймани более чем оправданным шагом. "Эпоха обкатки лидеров США за столом переговоров и безнаказанных убийств американских солдат на поле боя завершилась. Если сообщения верны и командир "Аль-Кудс" был убит, то тогда весьма необходимое правосудие свершилось", - написал в своем Twitter конгрессмен.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) поспешил оправдать решение Трампа, аргументировав свое мнение ссылкой на прямую причастность Ирана к акциям протеста перед посольством США в Багдаде. "Если Иран будет продолжать нападения на Америку и наших союзников, то они должны поплатиться за это тяжелейшим образом, в том числе уничтожением их нефтеперерабатывающих заводов", - предупредил в своем Twitter влиятельный сенатор.

Министерство обороны США в официальном заявлении информировало, что ракетный удар, приведший к смерти Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По словам Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.

Факт смерти Сулеймани подтвердил Корпус стражей исламской революции. Воздушная гавань иракской столицы временно прекратила свою работу из-за угрозы безопасности полетов.