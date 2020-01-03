Пелоси потребовала проинформировать Конгресс о последствиях убийства Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от американской администрации немедленно проинформировать законодателей о дальнейших шагах, которые власти намерены предпринять после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Соответствующее заявление спикера было распространено в четверг.

"Конгресс в полном составе должен быть немедленно проинформирован по поводу этой серьезной ситуации и последующих шагов, которые рассматриваются администрацией, в том числе значительного повышения числа направляемых в регион дополнительных сил", - заявила она. Законодатель выразила недовольство тем, что исполнительная ветвь власти заранее не проинформировала Конгресс о готовящемся ударе, как того требует американский закон.

"Проведенные сегодня авиаудары могут спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия", - считает она. "Америка и весь мир не могут позволить себе, чтобы ситуация обострилась до такой степени, что будет пройдена точка невозврата", - убеждена Пелоси.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. По утверждению американских военных, удар носил оборонительный характер, так как Сулеймани якобы "работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала "актом международного терроризма со стороны США". Он также подчеркнул, что Вашингтон будет нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства Сулеймани. Он также пообещал отомстить тем, кто стоит за его убийством.