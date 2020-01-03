Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего - генерала Касема Сулеймани.

В апреле стало известно о решении США внести КСИР, включая его силы специального назначения "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций.

Как утверждает Пентагон, Сулеймани "активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона". США также возложили на него ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.

Пентагон заявил, что удар, убивший Сулеймани, "был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана".