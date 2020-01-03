МИД КНР призвал США к сдержанности после убийства иранского генерала в Ираке

ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Китай призывает все соответствующие стороны, особенно США, проявлять сдержанность и не совершать действий, которые могут привести к дальнейшему нагнетанию напряженности. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал в пятницу на брифинге американский ракетный удар, в результате которого в Ираке был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани.

"Мы призываем все соответствующие стороны, особенно США, проявлять хладнокровие и сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - указал он.

"Мы пристально следим за ситуацией. Китай всегда выступал против применения силы в международных отношениях и призывал все страны соблюдать принципы и цели Устава ООН и базовые нормы международных отношений", - сообщил дипломат.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность Ирака должны уважаться. А мир и стабильность на Ближнем Востоке и в регионе [Персидского] залива должны поддерживаться", - подчеркнул он.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс". Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По утверждению американских военных, удар носил оборонительный характер, так как Сулеймани якобы "работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала "актом международного терроризма со стороны США". Он также подчеркнул, что Вашингтон будет нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника. Духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани. Он также пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством генерала.