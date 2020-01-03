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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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МИД Сирии осудил атаку США против генерала Сулеймани

Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

ТАСС, 3 января. Министерство иностранных дел Сирии выступило с осуждением ракетного удара США, в результате которого в Ираке был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. Об этом в пятницу сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

"Сирия решительно осуждает агрессию США, в результате которой были убиты генерал Касем Сулеймани, заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и другие", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористам.

Теги
СШАИранСирияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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