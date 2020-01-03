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Китай надеется на усиление роли БРИКС на международной арене во время председательства РФ

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что республика будет в полной мере поддерживать Россию в этом деле

ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Китай надеется, что председательство России в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) позволит еще больше усилить влиятельность объединения на международной политической арене. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"БРИКС является всеобъемлющим механизмом глобального влияния для развивающихся стран с формирующимся рынком. В последние годы страны БРИКС демонстрировали все большую солидарность, углубляли практическое сотрудничество и укрепляли влиятельность этого объединения. БРИКС стал намного более важной силой в международных отношениях", - указал он.

"Надеемся, что во время председательства России сотрудничество в рамках БРИКС достигнет дальнейшего прогресса и новых результатов. Выражаем надежду, что председательство РФ консолидирует стратегическое партнерство в рамках БРИКС, углубит сотрудничество в трех опорных сферах - экономике, торговле и финансах, политике и безопасности, гуманитарных обменах. Мы надеемся на расширение взаимодействия в рамках формата "БРИКС+", а также на укрепление роли объединения в поддержании глобального мира, развития, справедливости и многосторонности", - подчеркнул дипломат.

"Китай будет в полной мере поддерживать Россию во время ее председательства и вести тесную коммуникацию с РФ и другими странами БРИКС для того, чтобы саммит в Санкт-Петербурге увенчался полным успехом", - сказал Гэн Шуан.

Россия с 1 января становится на год председателем БРИКС. В течение этого срока Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня. Их высшей точкой станет саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Еще одна встреча лидеров БРИКС пройдет на полях саммита G20 в ноябре в Эр-Рияде.

Также ожидается свыше 20 встреч на министерском уровне, включая заседания с участием секретаря Совета безопасности и председателя Верховного суда России, председателей обеих палат российского парламента. Мероприятия БРИКС - встречи шерп, министров, представителей бизнеса и экспертов - пройдут, помимо Санкт-Петербурга, в десятке других российских городов. Это Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Саранск, Сочи, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Ярославль. Девиз российского председательства - "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".

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