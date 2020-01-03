Лидер "Хезболлах" убежден, что США не добьются своих целей после убийства Сулеймани

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал отомстить Соединенным Штатам за убийство во время ракетного удара под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани.

"Совершив это преступление, США не смогут добиться ни одной из своих целей на Ближнем Востоке", - предупредил шиитский политик, заявление которого передала в пятницу телестанция Al Manar. По словам Насруллы, "наказание убийц генерала Сулеймани становится задачей отрядов исламского сопротивления по всему миру".

Бойцы "Хезболлах" вместе с отрядами шиитских добровольцев из других стран региона сражались с 2012 года в Сирии на стороне правительственной армии против бандформирований. Генерал Сулеймани курировал их военные операции и внес большой вклад в разгром террористических группировок в Сирии.