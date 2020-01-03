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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Лидер "Хезболлах" убежден, что США не добьются своих целей после убийства Сулеймани

Хасан Насрулла также пообещал отомстить Вашингтону за убийство иранского генерала

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал отомстить Соединенным Штатам за убийство во время ракетного удара под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани.

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Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"Совершив это преступление, США не смогут добиться ни одной из своих целей на Ближнем Востоке", - предупредил шиитский политик, заявление которого передала в пятницу телестанция Al Manar. По словам Насруллы, "наказание убийц генерала Сулеймани становится задачей отрядов исламского сопротивления по всему миру".

Бойцы "Хезболлах" вместе с отрядами шиитских добровольцев из других стран региона сражались с 2012 года в Сирии на стороне правительственной армии против бандформирований. Генерал Сулеймани курировал их военные операции и внес большой вклад в разгром террористических группировок в Сирии.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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