{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган ратифицировал законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию

Ранее газета Sozcu сообщала, что на первом этапе речь может пойти о военных специалистах для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Об этом свидетельствует публикация в пятницу в правительственном вестнике "Ресми газете". Таким образом со стороны Анкары документ окончательно ратифицирован.

Великое национальное собрание Турции (парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета Sozcu, не исключено, что на первом этапе речь пойдет о военных специалистах для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Также, по утверждению издания, Анкара рассмотрит возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных, если ПНС попросит его о помощи.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

Государственность Ливии фактически прекратила свое существование после 8-месячных бомбардировок страны силами НАТО в 2011 году. Тогда альянс поддержал повстанцев из города Бенгази, обеспечив им победу в войне против правительственных сил при помощи массированных воздушных ударов. Операция НАТО была свернута в октябре 2011 года сразу после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Теги
ТурцияЛивия
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством генерала Сулеймани
Глава израильского правительства находился там для участия в церемонии подписания межгосударственного соглашения между Грецией, Израилем и Кипром по сооружению Восточносредиземноморского газопровода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС