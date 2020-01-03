Глава МИД Британии призвал к деэскалации напряженности после убийства Сулеймани

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал все стороны к деэскалации напряженности, возникшей после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. В распространенном ведомством заявлении глава Форин оффиса заявил о нежелательности конфликтов, которые может спровоцировать гибель иранского военачальника.

"Мы всегда признавали наличие агрессивной угрозы, которую представляют собой иранские [силы специального назначения] "Аль-Кудс", которыми руководил Касем Сулеймани. После его смерти мы призываем все стороны к деэскалации. Разрастание конфликта не соответствует ничьим интересам", - сказал Рааб.

Одновременно телеканал Sky News сообщил о том, что Великобритания повысила уровень безопасности и готовности своих военных баз на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани. Как уточняет в этой связи агентство Reuters, в самом Ираке службу несут около 400 британских военных. В основном они находятся на базе Эт-Таджи под Багдадом.