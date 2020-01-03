Глава правительства Северной Македонии в преддверии парламентских выборов подал в отставку

СКОПЬЕ, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку в связи с формированием технического правительства в преддверии предстоящих в стране парламентских выборов. О подписании соответствующего документа северомакедонский премьер заявил в пятницу.

"Я подписал документ об отставке, согласно договору и согласно закону о правительстве. Надеюсь, что в ближайшее время указ проследует в Собрание (однопалатный парламент - прим. ТАСС), где в течение дня начнется соответствующая процедура по выбору нового правительства", - отметил он, выразив надежду на то, что весь процесс пройдет без каких-либо сложностей и проблем.

"Процедура должна пройти гладко, если мы нормальная страна, ведь мы выбираем общее правительство. В очередной раз напомню, что подобная практика существует с 2016 года. В ходе обсуждения Преспанского соглашения (о переименовании Македонии - прим. ТАСС) этого потребовала оппозиция, и честным и достойным шагом будет сделать то, что все хотели", - добавил Заев.

После констатирования факта отставки председатель Собрания должен поставить в известность президента страны Стево Пендаровски, который передаст мандат премьера нынешнему министру внутренних дел Оливеру Спасовскому, кандидатуру которого на пост премьер-министра технического правительства предложил Социал-демократический союз Македонии (СДСМ). Спасовский, в свою очередь, должен будет предложить состав нового технического правительства, который одобрит парламент. Временное техническое правительство, согласно закону, будет у власти в течение 100 дней до формирования нового правительства по итогам парламентских выборов, запланированных на 12 апреля.

Изначально проведение парламентских выборов в стране планировалось на конец 2020 года. В связи с возможным недовольством со стороны граждан решением ЕС отложить дату открытия переговоров с Северной Македонией о вступлении в сообщество Заев предложил рассмотреть вопрос о досрочных выборах, в ходе которых граждане смогут подтвердить свое доверие правительству.