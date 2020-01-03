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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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ФРГ опасается эскалации после убийства Сулеймани

Берлин призывает к сдержанности

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Германия призывает к сдержанности на Ближнем Востоке после уничтожения в результате удара США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

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"Мы находимся у опасной точки эскалации. Сейчас важно добиваться деэскалации, действуя осмысленно и сдержанно. Региональные конфликты нужно решать только дипломатическими методами. Мы поддерживаем контакт с нашими союзниками", - сказала она.

Деммер назвала действия США "реакцией на ряд военных провокаций, за которые несет ответственность Иран". По ее словам, нужно избежать того, чтобы в конфликт был вовлечен Ирак.

Как заявил представитель МИД Кристофер Бургер, Германия пока не собирается призывать своих граждан покинуть Ирак. Представитель Минобороны со своей стороны сообщила, что в стране сейчас действует ограничение для примерно 130 немецких солдат - они не могут передвигаться за пределами военных баз в городах Таджи и Багдад. Spiegel Online пишет, что США предупредили союзников о возможных актах возмездия со стороны Ирана.

Требования депутатов

Жесткой критике действия Вашингтона подвергла фракция Левой партии в Бундестаге. Как заявила представитель фракции Севим Дагделен, "администрация США умышленно закручивает спираль эскалации". "Требование к правительству Германии - отказать Дональду Трампу в поддержке", - сказала она. Ввиду опасности эскалации политик призвала вывести германских военнослужащих из Ирака.

Зампред фракции Свободной демократической партии Александер Граф Ламбсдорф призвал кабмин ФРГ оценить, остаются ли в сложившейся обстановке условия для дислокации германских военнослужащих в Ираке. "Задача Запада по содействию правительству Ирака в противодействии влиянию извне остается актуальной, - сказал он. - Однако безопасность наших солдат должна иметь приоритет". Он предложил передислоцировать немецких инструкторов в Германию или в Иорданию до тех пор, пока ситуация не станет более спокойной.

Представитель фракции "зеленых" Омид Нурипур потребовал "незамедлительно остановить" участие немецких солдат в инструкторской миссии в Ираке.

Немецкий эксперт по Ближнему Востоку Хайо Функе считает, что после убийства Сулеймани угроза войны в регионе стала более реальной. "Риск войны существенно повысился", - сказал он агентству DPA. По его словам, представителям немецкого кабмина "нельзя больше молчать".

Теги
ИранГерманияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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