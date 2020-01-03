Экс-посол КНДР в России Ким Хён Чжун избран зампредом ЦК Трудовой партии Кореи

ПХЕНЬЯН, 3 января. /ТАСС/. Бывший посол КНДР в Москве Ким Хён Чжун (2014-2019) избран заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщила в пятницу центральная газета народной республики "Нодон синмун", опубликовав соответствующее решение пленума ЦК ТПК и разместив фотографию экс-дипломата.

По информации издания, помимо Ким Хён Чжуна, на должности зампредов ЦК партии избраны Ли Иль Хван, Ли Бён Чхоль и Ким Док Хун. Как отмечает "Нодон синмун", бывший посол КНДР в Москве был также избран кандидатом в члены политбюро и назначен на должность заведующего одним из отделов ЦК партии, не раскрывая при этом, какое именно направление партийной работы он будет курировать. Газета сообщает также, что ряд зампредов ЦК ТПК были освобождены от должностей, но не приводит их имена.

В Пхеньяне с 28 по 31 декабря прошел пленум ЦК ТПК, по итогам которого председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени продемонстрирует новое стратегическое оружие, а также продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что КНДР больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове. При этом лидер КНДР подчеркнул, что первоочередными задачами руководства республики на ближайший год будут развитие экономики и обеспечение роста благосостояния граждан.

На пленуме ЦК ТПК был принят документ, в котором указывается на необходимость кардинально перестроить базу экономики страны и провести всеобщую мобилизацию производственного потенциала. Помимо этого, пленум ЦК ТПК проголосовал за ряд кадровых перестановок в руководстве партии.

Ким Хён Чжун занимал должность посла КНДР в России с августа 2014 года по май 2019 года.