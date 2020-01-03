Власти Нью-Йорка обсудили меры безопасности в связи с убийством США иранского генерала

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио провел рабочее совещание с шефом городской полиции Дермотом Ши и начальником контртеррористического подразделения полиции Джоном Миллером для обсуждения дополнительных мер безопасности, которые необходимо принять для защиты мегаполиса, в связи с убийством в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

"Я побеседовал с комиссаром Ши и его заместителем Миллером по поводу неотложных шагов, которые предпримет управление полиции Нью-Йорка для защиты ключевых объектов города Нью-Йорк от любых попыток Ирана или его союзников-террористов осуществить акт возмездия Америке. Нам придется сохранять в связи с этой угрозой бдительность еще долгое время", - написал градоначальник в пятницу в Twitter.

В сентябре прошлого года де Блазио вышел из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года и является одним из самых ярых критиков администрации республиканца Дональда Трампа. "Правительство США без одобрения Конгресса, по сути, объявило войну Ирану этой ночью. У американского народа в этом случае не было права голоса, несмотря на то, что он снова и снова голосует за прекращение бесконечных войн и возвращение своих войск домой", - написал мэр.

Со своей стороны управление полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) заявило о том, что тщательно отслеживает обстановку в Иране. "Хотя достоверных данных о наличии угрозы Лос-Анджелесу нет, управление полиции города ведет мониторинг происходящего в Иране. Мы продолжим поддерживать связь с правоохранительными органами на местном уровне, на уровне штата и федерального правительства, а также с их международными партнерами на предмет появления значимой разведывательной информации", - говорится в Twitter органов правопорядка Лос-Анджелеса.