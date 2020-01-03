{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Нетаньяху заявил о поддержке США после убийства иранского генерала Сулеймани

Премьер-министр Израиля отметил, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" виновен в гибели американских граждан, а также многих других невинных людей

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу о поддержке действий США после убийства в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани.

"Израиль поддерживает Соединенные Штаты в их справедливой борьбе за безопасность, мир и самооборону. Касем Сулеймани несет ответственность за гибель американских граждан, многих других невинных людей. Он планировал очередные атаки", - распространила высказывания главы правительства его канцелярия.

Теги
СШАИранИзраильГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
ФРГ опасается эскалации после убийства Сулеймани
Берлин призывает к сдержанности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС