Нетаньяху заявил о поддержке США после убийства иранского генерала Сулеймани

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу о поддержке действий США после убийства в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани.

"Израиль поддерживает Соединенные Штаты в их справедливой борьбе за безопасность, мир и самооборону. Касем Сулеймани несет ответственность за гибель американских граждан, многих других невинных людей. Он планировал очередные атаки", - распространила высказывания главы правительства его канцелярия.