Посол Ирана в РФ заявил, что США стали террористическим режимом, разжигающим войну

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что США, организовав убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, проявили себя как террористический режим, ведущий к разжиганию войны. Об этом говорится в сообщении дипломата, размещенном на его странице в Twitter.

"<...> США являются не только рассадником терроризма, но и самым большим террористическим государством в мире. Настало время с тем, чтобы миролюбивые народы, международные, региональные и мировые организации и институты отделили свой путь от этого нарушающего закон террористического режима, и с мужеством и силой положили конец политике и действиям США, основанным на разжигании войны", - написал посол

По его словам, генерал Сулеймани посвятил свою жизнь борьбе с терроризмом и установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, и его убийство стало "зверским преступлением и террористическим актом" со стороны Соединенных Штатов.