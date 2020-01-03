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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Посол Ирана в РФ заявил, что США стали террористическим режимом, разжигающим войну

В связи с этим Казем Джалали призвал положить конец такой политике и действиям США

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что США, организовав убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, проявили себя как террористический режим, ведущий к разжиганию войны. Об этом говорится в сообщении дипломата, размещенном на его странице в Twitter.

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"<...> США являются не только рассадником терроризма, но и самым большим террористическим государством в мире. Настало время с тем, чтобы миролюбивые народы, международные, региональные и мировые организации и институты отделили свой путь от этого нарушающего закон террористического режима, и с мужеством и силой положили конец политике и действиям США, основанным на разжигании войны", - написал посол

По его словам, генерал Сулеймани посвятил свою жизнь борьбе с терроризмом и установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, и его убийство стало "зверским преступлением и террористическим актом" со стороны Соединенных Штатов.

Теги
СШАИранРоссияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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