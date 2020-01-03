СМИ: США готовятся к кибератакам со стороны Ирана в ответ на убийство Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американская администрация готовится к тому, что иранские власти в ответ на убийство в Ираке генерала Касема Сулеймани могут совершить кибератаки против США. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Axios со ссылкой на свои источники в правительстве.

По их словам, американские власти "испытывают особую обеспокоенность" в связи с возможным проведением Тегераном кибератак. Такой шаг они считают "наиболее вероятным" в ответ на убийство иранского генерала.

"Президент [США Дональд Трамп], который хотел вернуть домой войска, сейчас вовлечен в самый напряженный конфликт с Ираном в новейшей истории. <...> Теперь Трампу придется готовиться к беспрецедентной реакции со стороны Ирана и, скорее всего, к усилению атак на американские войска на Ближнем Востоке", - считает портал.

В частности, по мнению Axios, речь может идти и о нападении на Израиль, который является союзником США.

В четверг глава влиятельной неправительственной организации Совет по международным делам Ричард Хаас, занимавший ранее пост руководителя отдела политики в Госдепартаменте США, отметил: "Можете не сомневаться, любая война с Ираном не будет похожа на Войну в Персидском заливе 1990 года или военные действия в Ираке 2003 года. Она будет вестись по всему региону с использованием широкого спектра средств против широкого спектра гражданских, экономических и военных целей. Регион (а возможно и мир) станет полем боя", - написал он.