Трамп обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек, в том числе протестующих в Иране

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с утверждением, что командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани нужно было устранить много лет назад.

"В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись [граждане] в самой стране. <...> Его [Сулеймани] нужно было устранить много лет назад", - написал президент в Twitter, добавив, что Сулеймани "был прямо или косвенно ответственен за смерти миллионов людей".