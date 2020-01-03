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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Помпео считает, что решение об устранении генерала Сулеймани спасло жизни американцев

Госсекретарь отметил, что иранский генерал планировал крупные операции в регионе, которые бы ставили под угрозу жизни десятков, если не сотен граждан США

ТАСС, 3 января. Решение, принятое президентом США Дональдом Трампом об устранении командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани, спасло жизни американцев. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу СNN.

"Решение Трампа об устранении генерала Сулеймани спасло жизни американцев. Нет никаких сомнений на этот счет", - сказал он.

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"Он [Сулеймани] активно планировал крупные операции в регионе. Как он описывал, они бы ставили под угрозу жизни десятков, если не сотен американцев", - подчеркнул Помпео.

Он также пригрозил Тегерану "быстрыми и решительными" действиями в случае, если иранское руководство отреагирует на американский ракетный удар. Об этом госсекретарь заявил в пятницу в интервью телекомпании Fox News.

"Иранское правительство должно сознавать, что президент США Дональд Трамп предпримет ответные действия, - заявил госсекретарь, отвечая на вопрос о том, каковы могут быть действия США в случае иранского удара по какому-либо объекту. - Мы дали ясно понять, что такие действия с нашей стороны будут быстрыми и решительными. Мы уже продемонстрировали это. Думаю, что иранское руководство увидит решимость Америки и что они примут решение разрядить ситуацию и предпринять действия, соответствующие тем, которые предпринимают нормальные страны".

"Уничтожение Сулеймани стало благом для региона, мы снизили существовавшие там риски, мы будем продолжать предпринимать действия по сокращению рисков, - продолжал он. - Президент Трамп ясно это продемонстрировал, ничего не изменилось по сравнению с той ситуацией, которая существовала накануне".

Освобождение иранцев

Помпео считает, что граждане Ирана могут расценить операцию США как собственное освобождение. 

"У нас есть основания ожидать, что люди не только в Ираке, но и в Иране будут рассматривать американские действия, совершенные прошлой ночью, как их освобождение. Как предоставление свободы, чтобы иметь возможность обеспечить процветание своих стран", - сказал он.

По мнению Помпео, народ Ирана понимает, что Соединенные Штаты прилагают усилия для создания благоприятной обстановки в регионе. "Я уверен, что помощь, которую мы оказываем иранцам, помощь, которую мы продолжим оказывать иракцам, защищая интересы США, улучшит жизнь и этих людей", - добавил госсекретарь.

Стратегия успеха?

Он подчеркнул, что избранная президентом Трампом стратегия "в конечном счете приведет к успеху на Ближнем Востоке".

"Сулеймани планировал убийства американцев в регионе, у нас были важные основания для того, чтобы нанести удар, - добавил он. - Это было вполне законным действием, мы полностью уверены в том, что это было законно и правильно с точки зрения стратегии".

"Президент ясно продемонстрировал. что мы не ищем войны с Ираном, но мы не будем безучастно наблюдать за иранскими действиями в регионе, в результате которых жизни американцев оказываются под угрозой, - утверждал госсекретарь США. - Мы действуем так, чтобы сорвать их планы и создать возможности для деэскалации ситуации".

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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