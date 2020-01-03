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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Асад заявил, что народ Сирии не забудет вклада генерала Сулеймани в борьбу с терроризмом

Глава Сирии отметил, что генерал посвятил свою жизнь "служению родине и справедливому делу сил сопротивления"

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате ракетной атаки США под Багдадом.

"Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма", - говорится в послании, выдержки из которого приводит в пятницу агентство SANA.

Как подчеркнул Асад, Сулеймани посвятил свою жизнь "служению родине и справедливому делу сил сопротивления". "Совершенное США преступление только усилит решимость Сирии и Ирана противостоять американской подрывной политике на Ближнем Востоке", - заявил он.

Сирийский лидер выразил также соболезнования по поводу гибели четырех иранских военных, сопровождавших Сулеймани, и заместителя командира иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Сулеймани. Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с гибелью генерала. Он также пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством Сулеймани.

Теги
СирияАсад, Башар ХафезГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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