{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Обновлено 

Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны в регионе Персидского залива

Антониу Гутерриша призвал лидеров стран проявить максимальную сдержанность

ООН, 3 января. /ТАСС/. Лидеры США и Ирана должны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить новой войны в зоне Персидского залива. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с ударом США по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"В этот момент лидеры должны проявить максимальную сдержанность, - подчеркнул Гутерриш. - Мир не может допустить новой войны в регионе Персидского залива".

"Генеральный секретарь регулярно призывает к деэскалации в регионе, - отмечается в заявлении. - Он глубоко обеспокоен текущим ростом напряженности".

Теги
Гутерриш, АнтониуГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
В Совете нацбезопасности Ирана заявили, что отомстят убийцам генерала Сулеймани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС