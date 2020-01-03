Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны в регионе Персидского залива

ООН, 3 января. /ТАСС/. Лидеры США и Ирана должны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить новой войны в зоне Персидского залива. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с ударом США по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани.