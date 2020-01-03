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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

МИД ФРГ: убийство Сулеймани не приведет к разрядке напряженности в отношениях с Ираном

В связи с этим глава ведомства Хайко Маас призвал избежать эскалации насилия в регионе

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Удар США в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани, не упростит поиск решения в отношениях с Ираном. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, чьи слова приводятся в пятницу на странице дипведомства в Twitter.

"Военная операция США последовала за рядом опасных провокаций Ирана. Однако устранить напряженность при помощи данной операции не стало проще", - отметил министр. По его словам, об этом он заявил госсекретарю США Майклу Помпео. Маас призвал избежать эскалации насилия в регионе.

В пятницу Пентагон сообщил об убийстве в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс". Министерство обороны США в своем заявлении проинформировало, что ракетный удар, приведший к гибели Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. Вместе с генералом были убиты заместитель командира иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Теги
ИранГерманияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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