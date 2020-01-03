{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Пентагон отказался обсуждать меры по защите своих сил на Ближнем Востоке

В ведомстве при этом заверили, что сохраняют надежный потенциал для обеспечения собственной защиты

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США очень серьезно относится к безопасности своих военнослужащих и не обсуждает конкретные меры по их защите. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе СЕНТКОМ, отвечая на просьбу пояснить, какие меры командование принимает в связи с возможной реакцией Тегерана на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности наших военнослужащих. Мы сохраняем бдительность в отношении оценки угроз и внимательно следим за развитием событий в регионе. Мы сохраняем надежный потенциал для обеспечения собственной защиты. Конкретные меры защиты своих сил мы не обсуждаем", - отметил представитель командования, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

В заявлении Совета национальной безопасности Ирана, опубликованном по итогам проведенного им в пятницу экстренного заседания, говорится, что Тегеран сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. По данным информационного портала Axios, вашингтонская администрация опасается, что Тегеран может совершить кибератаки против США.

Теги
СШАГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Помпео обсудил с Лавровым убийство иранского генерала Сулеймани
Госсекретарь США дал понять, что Вашингтон привержен деэскалации ситуации вокруг Тегерана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС