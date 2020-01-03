Пентагон отказался обсуждать меры по защите своих сил на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США очень серьезно относится к безопасности своих военнослужащих и не обсуждает конкретные меры по их защите. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе СЕНТКОМ, отвечая на просьбу пояснить, какие меры командование принимает в связи с возможной реакцией Тегерана на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности наших военнослужащих. Мы сохраняем бдительность в отношении оценки угроз и внимательно следим за развитием событий в регионе. Мы сохраняем надежный потенциал для обеспечения собственной защиты. Конкретные меры защиты своих сил мы не обсуждаем", - отметил представитель командования, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

В заявлении Совета национальной безопасности Ирана, опубликованном по итогам проведенного им в пятницу экстренного заседания, говорится, что Тегеран сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. По данным информационного портала Axios, вашингтонская администрация опасается, что Тегеран может совершить кибератаки против США.