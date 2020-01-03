Макрон в ходе разговора с Путиным указал на риск эскалации в Ливии

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции считает важным избежать эскалации ситуации в Ливии. Об этом, как сообщает Елисейский дворец, он заявил в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"В том, что касается Ливии, президент Французской Республики указал на опасность эскалации, вызванной усилением военных иностранных вмешательств. Он также обратил внимание на необходимость консолидировать международный консенсус на конференции в Берлине с тем, чтобы обеспечить выход из кризиса на основе возвращения к политическому процессу, проводимому под эгидой ООН", - говорится в заявлении Елисейкого дворца.

Президент Франции "подтвердил свою уверенность в важности ведения межливийского диалога и обеспечения политического процесса с участием региональных действующих лиц, в особенности ливийских политических сил".

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Макрон в ходе телефонного разговора высказались за разрешение кризиса в Ливии мирным путем, выразив поддержку усилиям, предпринимаемым, в том числе, при посредничестве ООН и Германии.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Ливии (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА.