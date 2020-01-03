Помпео обсудил ситуацию после убийства Сулеймани с руководством Афганистана и Пакистана

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил ситуацию, складывающуюся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара, с руководством Афганистана, Пакистана и Франции. Об этом сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Согласно изложенным ею в письменных заявлениях сведениям, Помпео провел телефонные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Помпео, по словам Ортэгус, утверждал в этих беседах, что операция с целью уничтожения Сулеймани представляла собой "оборонительные действия", предпринятые "в ответ на неминуемые угрозы жизням американцев". В разговоре с Ле Дрианом Помпео также выразил мнение, что США и их европейские союзники разделяют заинтересованность "в противостоянии дестабилизирующей деятельности иранского режима" на Ближнем Востоке. Кроме того, во всех трех беседах Помпео "подчеркнул решимость администрации" США защищать "американские интересы, персонал, объекты и американских партнеров", отметила Ортэгус.

Пентагон ранее сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал иранский военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что Сулеймани лично санкционировал недавние атаки на американские военные базы в Ираке, нес ответственность за гибель сотен военнослужащих США от рук бойцов шиитских формирований, которых поддерживал Тегеран, в ходе кампании с целью свержения Саддама Хусейна.

"Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в боевых действиях в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Весной прошлого года США внесли КСИР и "Аль-Кудс" в свой список иностранных террористических организаций. Таким образом, впервые в этот перечень США включили тогда органы иностранного государства.