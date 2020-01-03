Новое правительство Ливана будет сформировано на будущей неделе

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун заверил в пятницу сограждан, что процесс формирования нового правительства республики будет завершен на будущей неделе. Соответствующее заявление Ауна приводит национальное агентство Al Wataniya.

"Кабинет будет состоять из опытных экспертов, которые, я надеюсь, вернут доверие к государству у населения и международных спонсоров", - сказал Аун. Как подчеркнул президент, состав кабинета будет полностью обновлен. По его словам, правительство "сразу приступит к плану реформ, который предусматривает диверсификацию экономики и развитие производственного сектора, что позволит создать новые рабочие места и ослабить зависимость страны от импорта". Правительство Ливана рассчитывает на получение от стран-доноров $12 млрд в качестве финансовой помощи для осуществления крупных инфраструктурных проектов.

Массовые протесты продолжаются в Ливане с 17 октября 2019 года и парализовали экономическую жизнь страны. Президент Ливана поручил 19 декабря сформировать новое правительство суннитскому политику Хасану Диабу. Новый премьер в ответ на требования участников протестного движения намерен включить в него независимых технократов, не связанных с политическими партиями, которые не занимали государственных должностей и не входили в состав депутатского корпуса.

Новостной портал Naharnet сообщил, что в состав кабинета Диаба войдут 18 министров, соответственно по девять представителей от христианских и мусульманских общин. Как ожидается, главой МИД станет Демианос Каттар, министром финансов - Гази Вазни, главой МВД - отставной адмирал Хосни Дагер.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики выдвигается из общины христиан-маронитов; пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.