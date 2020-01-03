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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Пентагон одобрил отправку еще 3 тыс. военных на Ближний Восток

По данным CNN, в регион будут переброшены военнослужащие одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, количество направленных в регион военнослужащих составит около 3 тыс. человек.

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По данным телекомпании CNN, на Ближний Восток будут переброшены военнослужащие одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были направлены около 750 военнослужащих.

"Администрация президента Трампа должна представить Конгрессу информацию о том, какую стратегию проводит она на Ближнем Востоке, - отметил в интервью CNN сенатор Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), комментируя переброску войск. - Отправка дополнительного контингента в этот регион представляет собой эскалацию ситуации, и такой шаг не был одобрен Конгрессом США. Администрация обязана предоставить Конгрессу данные о том, на каких именно разведывательных данных она основывала свою решение об отправке войск на Ближний Восток".

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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