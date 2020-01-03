Журналистка с антироссийской риторикой возглавила новое телевещание на Донбасс

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Бывший главный редактор украинского телеканала "24", в эфире которого неоднократно звучала антироссийская риторика, Елена Трибушная возглавит информационное вещание государственного русскоязычного телеканала, ориентированного на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"Руководителем информационного вещания [нового русскоязычного телеканала для Донбасса] станет Елена Трибушная, бывший главный редактор канала "24", в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент", - проинформировала пресс-служба. При этом уточняется, что директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе, а до этого момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

По словам Трибушной, телеканал будет работать с целью информационной реинтеграции жителей неподконтрольных территорий Украины. "Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - процитировало министерство заявление Трибушной.

Вместе с тем, в министерстве признали, что окончательную концепцию вещания нового канала еще не утвердили, это будет сделано после избрания руководителя. "Новый канал должен донести в своем эфире до людей, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит на Украине, и начать диалог с ними", - заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Назначение Трибушной вызвало неоднозначную реакцию на Украине. Так, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отмечает, что "24" канал позволял себе обидные высказывания в сторону жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, и задается вопросом о том, какой политики, учитывая это, будет придерживаться Трибушная в ходе работы на новом канале.

Создание русскоязычного вещания на Украине

Русскоязычный телеканал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, Минкульт запустит в феврале. Как ранее заявлял Максимчук, на первом этапе канал будет совмещать функции развлекательного и информационного вещания.

В начале 2015 года на Украине было анонсировано создание телеканала "Украина завтра", рассчитанного на зарубежную русскоязычную аудиторию. В октябре телеканал начал вещание под названием UATV. Вещание велось на украинском и русском языках каждые 30 минут поочередно, с английскими субтитрами. По словам первого заместителя председателя Верховной рады Андрея Парубия, канал был создан с целью участия в информационной войне против "кремлевской пропаганды".

В марте 2018 года Министерство информационной политики Украины сообщило, что UATV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В настоящее время канал в круглосуточном режиме транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках - английском, арабском, крымско-татарском, русском и украинском. Именно на его базе и создается новый телеканал для жителей Донбасса.