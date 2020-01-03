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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В ООН отказались оценить законность авиаудара США по аэропорту в Багдаде

Ранее глава организации Антониу Гутерриш заявил, что лидеры США и Ирана должны проявить максимальную сдержанность

ООН, 3 января. /ТАСС/. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отказался дать оценку авиаудару США по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, на предмет соответствия международному праву.

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"Я не недооцениваю важность этой темы, я только могу ответить, что это все, что генсек может сказать по этому поводу в данный момент", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, намерен ли генсек ООН анализировать действия США с точки зрения соответствия уставу ООН. Ранее в ООН было распространено заявление Гутерриша, в котором подчеркивается, что лидеры США и Ирана должны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить новой войны в зоне Персидского залива. Согласно документу, глава всемирной организации "глубоко обеспокоен текущим ростом напряженности".

Хак также прокомментировал опубликованные в Twitter высказывания спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар о том, что убийство Сулеймани является "незаконным и нарушает международное законодательство в области прав человека". "Она говорила в своем личном качестве независимого эксперта", - пояснил он.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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