В ООН отказались оценить законность авиаудара США по аэропорту в Багдаде

ООН, 3 января. /ТАСС/. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отказался дать оценку авиаудару США по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, на предмет соответствия международному праву.
"Я не недооцениваю важность этой темы, я только могу ответить, что это все, что генсек может сказать по этому поводу в данный момент", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, намерен ли генсек ООН анализировать действия США с точки зрения соответствия уставу ООН. Ранее в ООН было распространено заявление Гутерриша, в котором подчеркивается, что лидеры США и Ирана должны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить новой войны в зоне Персидского залива. Согласно документу, глава всемирной организации "глубоко обеспокоен текущим ростом напряженности".
Хак также прокомментировал опубликованные в Twitter высказывания спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар о том, что убийство Сулеймани является "незаконным и нарушает международное законодательство в области прав человека". "Она говорила в своем личном качестве независимого эксперта", - пояснил он.