В ООН отказались оценить законность авиаудара США по аэропорту в Багдаде

"Я не недооцениваю важность этой темы, я только могу ответить, что это все, что генсек может сказать по этому поводу в данный момент", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, намерен ли генсек ООН анализировать действия США с точки зрения соответствия уставу ООН. Ранее в ООН было распространено заявление Гутерриша, в котором подчеркивается, что лидеры США и Ирана должны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить новой войны в зоне Персидского залива. Согласно документу, глава всемирной организации "глубоко обеспокоен текущим ростом напряженности".

Хак также прокомментировал опубликованные в Twitter высказывания спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар о том, что убийство Сулеймани является "незаконным и нарушает международное законодательство в области прав человека". "Она говорила в своем личном качестве независимого эксперта", - пояснил он.