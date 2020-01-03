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Власти севера Кипра назначили выборы руководителя администрации на 12 апреля

Возможный второй тур состоится 19 апреля

НИКОСИЯ, 3 января. /ТАСС/. Выборы президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую в мировом сообществе признает только Анкара, должны состояться 12 апреля. Такое решение, как сообщила в пятницу турко-кипрская газета "Диялог" со ссылкой на министра экономики и энергетики ТРСК Хасана Такоя, было принято на заседании кабинета министров самопровозглашенного государства.

"Совет министров собрался под председательством премьер-министра Эрсина Татара и решил провести президентские выборы 12 апреля и возможный второй тур 19 апреля 2020 года", - цитирует министра издание.

Такой добавил, что правительство турок-киприотов также намеревается провести параллельно с первым туром президентских выборов и референдум по внесению ряда поправок в конституцию ТРСК.

Издание сообщает, что кабмин ТРСК тем самым одобрил сроки проведения президентских выборов, предложенные верховным судом. Однако для того чтобы это решение вступило в силу, его еще должен утвердить парламент территории.

В настоящий момент президентом самопровозглашенной республики является Мустафа Акынджи, который занимает этот пост с 30 апреля 2015 года. Глава турко-кипрского государства избирается на пятилетний срок. Поскольку ТРСК не признана мировым сообществом, президента этой республики в общепринятой дипломатической терминологии чаще всего именуют просто лидером турок-киприотов.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

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