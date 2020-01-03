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Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова

Ему инкриминируют причастность к растрате активов регулятора в размере около $9,3 млн

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-руководителя Национального банка Украины (НБУ), бывшего вице-премьера Сергея Арбузова, которому инкриминируют причастность к растрате активов регулятора в размере 220 млн гривен (около $9,3 млн по текущему курсу). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда на странице ВАСУ в Facebook.

"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова [и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову] в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении. При этом поясняется, что арест был выбран в качестве меры пресечения, так как Арбузов находится в международном розыске.

В январе прошлого года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование в отношении Арбузова, которому инкриминируют причастность к злоупотреблению служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн гривен. Именно в рамках этого дела ВАСУ и избрал арест для Арбузова.

Сергей Арбузов руководил НБУ в 2010-2012 годах, а также работал в правительстве Николая Азарова.

Арбузов фигурирует и в других уголовных делах, возбужденных на Украине нынешней властью. Ранее ему было предъявлено обвинение в соучастии в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" на сумму 3,2 млрд гривен (около $135 млн по текущему курсу) при покупке двух самоподъемных буровых установок. Он также проходит по делу о растрате государственных средств в ходе приватизации компании "Укртелеком".

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