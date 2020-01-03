Макрон и Эрдоган выразили озабоченность усилением напряженности на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в пятницу телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого политики подчеркнули опасность, которую представляет усиление напряженности на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Лидеры двух стран выразили свою совместную озабоченность усилением напряженности на Ближнем Востоке, возникшим вследствие последних событий в Ираке. Они указали в этой связи на необходимость избежать опасной эскалации", - говорится в коммюнике. В ходе беседы французский президент "напомнил о приоритетной важности борьбы против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также о полной вовлеченности Франции в действия международной [антитеррористической] коалиции".

В отношении Сирии Макрон "подчеркнул свою озабоченность гуманитарной ситуацией и положением с безопасностью в Идлибе". В том, что касается Ливии, французский президент "настоятельно подчеркнул, что не может быть военного урегулирования кризиса" в этой стране. Он указал, что важно "избегать любой эскалации, связанной с усилением иностранного военного воздействия". Кроме того, Макрон подчеркнул "важность консолидировать международный консенсус на конференции в Берлине с тем, чтобы, с одной стороны, добиться стабильного прекращения огня в Ливии, и с другой - обеспечить выход из кризиса на основе возвращения к политическому процессу, осуществляемому под эгидой ООН и на основе межливийского диалога".

Французский президент также "напомнил о четком и единогласном осуждении Европейским советом как соглашения между Турцией и [ливийским] Правительством национального согласия по разграничению их морского пространства, так и действий Турции в отношении Кипра".