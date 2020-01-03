Экс-глава ЦРУ считает, что Иран ответит убийством представителя США высокого ранга

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Иран ответит на американскую операцию с целью убийства генерала Касема Сулеймани в том числе уничтожением должностного лица США высокого ранга. Такое мнение выразил в пятницу в эфире телекомпании CBS бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл.

"Во-первых, вследствие произошедшего будут мертвые американцы, мертвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники. Наиболее вероятным [таким] местом является Ирак. Однако [не исключены также] Ливан, Бахрейн, другие места на Ближнем Востоке", - сказал экс-руководитель ведомства в Лэнгли.

Кроме того, считает он, "выбрав по своему усмотрению время и место", Иран "проведет террористическую вылазку, в результате которой погибнет американское официальное лицо высокого ранга". "И это может быть где угодно в мире", - заявил Морелл.

Он допустил, что такая вылазка может произойти и непосредственно на территории США. У шиитского движения "Хезболлах", по данным Морелла, есть планы действия в чрезвычайных обстоятельствах, предусматривающие в том числе вылазки "в США против американских целей". "Такое террористическое нападение может произойти в ближайшее время", - убежден Морелл.

Как предупредил бывший и.о. главы ЦРУ, действия Вашингтона "создают прецедент", предполагающий, что США и Ирану на "должностных лиц высокого ранга [друг друга] можно вести охоту".

Морелл также добавил, что убийство Сулеймани приведет к укреплению в Иране позиций сторонников жесткой линии.