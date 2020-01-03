МИД Канады призвал все стороны к сдержанности после ударов США в Ираке

ОТТАВА, 3 января. /ТАСС/. Канада призывает все стороны к сдержанности и деэскалации напряженности после авиаударов США в Ираке. Об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации. Нашей целью является единый и стабильный Ирак", - заявил министр. При этом Шампань добавил, что Оттава ранее была обеспокоена тем, что силы специального назначения иранского Корпуса стражей исламской революции, которыми командовал погибший в результате авиаударов США генерал Касем Сулеймани, предпринимали "агрессивные действия, оказывавшие дестабилизирующее воздействие в [ближневосточном] регионе и за его пределами".

Также глава МИД Канады в связи с последними событиями выразил обеспокоенность за судьбу канадских дипломатов и военных, находящихся в Ираке.