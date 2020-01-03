СМИ: напавший с ножом на людей под Парижем был психически больным

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Молодой мужчина по имени Натан, совершивший в пятницу близ города Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) нападение на людей, страдал от психических заболеваний. Об этом сообщил телеканал BFM.

По сведениям телеканала, данный человек не фигурировал в электронной базе полиции на радикальных исламистов. В то же время он был известен полиции как совершивший мелкие правонарушения. При обыске в его доме, однако, как сообщило Agence France-Presse, были найдены "предметы, имеющие отношение к религии".

Инцидент произошел в середине дня пятницы в большом парке, расположенном рядом с городом Вильжюиф (юго-восточнее Парижа). Мужчина пришел туда босиком и вооруженный ножом. Он набросился на гуляющих и ранил одного мужчину. Затем он отправился к близлежащему крупному торговому центру и там, на стоянке для автомобилей, нанес ранения еще двум людям - мужчине и женщине.

Первый из раненых скончался. Двое других находятся в больнице - у одного пострадавшего состояние расценивается врачами как тяжелое, второй, по оценке медиков, получил легкие ранения.

Преступник был застрелен полицейскими на автостоянке у торгового центра. Многие свидетели утверждают, что он явно намеревался войти в этот комплекс и продолжить нападение на людей там. При действиях в парке он вел себя крайне агрессивно, но многим людям удалось убежать от него.

Инцидент не квалифицирован как террористический акт, следствие передано прокуратуре города Кретей - административного центра департамента Валь-де-Марн. Ведется опрос многочисленных свидетелей происшедшего.