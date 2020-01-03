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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Глав МИД Ирана в разговоре с генсеком ООН назвал атаку США в Багдаде терактом

По данным Fars, Антониу Гутерриш отметил, что действия Вашингтона "ведут к эскалации напряженности в регионе"

ТАСС, 3 января. Ликвидация Соединенными Штатами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани является проявлением терроризма со стороны США. Такое заявление, как передает иранское агентство Fars, сделал в пятницу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Зариф заявил генсеку ООН о террористическом характере американской агрессии, которая привела к мученической смерти генерала Сулеймани, указав на большой авторитет, которым тот пользовался среди народов региона из-за его роли в борьбе с террористическими группировками, - цитирует Зарифа агентство. - Все последствия этого акта лежат на американской террористической администрации".

По данным Fars, Гутерриш "выразил обеспокоенность по поводу этих действий США" и отметил, что они "ведут к эскалации напряженности в регионе".

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани. Оборонное ведомство США в своем заявлении проинформировало, что ракетный удар, приведший к гибели Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. Вместе с генералом были убиты аль-Мухандис и еще несколько человек. По версии американского Минобороны, удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах.

Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".

Теги
СШАИранИракЗариф, Мохаммад ДжавадГутерриш, АнтониуГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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