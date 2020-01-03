Глав МИД Ирана в разговоре с генсеком ООН назвал атаку США в Багдаде терактом

ТАСС, 3 января. Ликвидация Соединенными Штатами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани является проявлением терроризма со стороны США. Такое заявление, как передает иранское агентство Fars, сделал в пятницу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Зариф заявил генсеку ООН о террористическом характере американской агрессии, которая привела к мученической смерти генерала Сулеймани, указав на большой авторитет, которым тот пользовался среди народов региона из-за его роли в борьбе с террористическими группировками, - цитирует Зарифа агентство. - Все последствия этого акта лежат на американской террористической администрации".

По данным Fars, Гутерриш "выразил обеспокоенность по поводу этих действий США" и отметил, что они "ведут к эскалации напряженности в регионе".

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани. Оборонное ведомство США в своем заявлении проинформировало, что ракетный удар, приведший к гибели Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. Вместе с генералом были убиты аль-Мухандис и еще несколько человек. По версии американского Минобороны, удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах.

Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".